الأداء الأسبوعي للعملات مقابل الدينار الليبي (14 – 19 مايو 2022)

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية خلال الفترة من (14 مايو – 19 مايو 2022).

تراجع الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.80 دينار الخميس مقابل 4.82 دينار الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادر عن المصرف المركزي.

وصعد اليورو بفارق قرشين اثنين، مسجلا 5.04 دينار مقابل 5.02 دينار مستهل الأسبوع، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بفارق 3 قروش مسجلا 5.94 دينار مقابل 5.91 دينار الأحد.

وعلى صعيد العملات العربية، وفي حين استقر الريال السعودي عند 1.28 دينار، تراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينا ر مقابل 1.31 دينار الأحد. واستقرت الليرة التركية عند 0.30 دينار، واليوان الصيني عند 0.71 دينار.

الدينار الليبي في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، تراجع الدولار عند 5.11 دينار الخميس مقابل 5.13 دينار يوم السبت. وصعد سعر صرف اليورو إلى 5.31 دينار مقابل 5.30 دينار، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 6.25 دينار مقابل 6.30 دينار السبت بفارق 5 قروش.

واستقرت الليرة التركية عند 0.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار.