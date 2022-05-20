إيريني: تركيا رفضت تفتيش سفينة متجهة إلى مصراتة

العنوان-إيطاليا

أكدت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” أنّ تركيا رفضت الموافقة على طلب للعملية لتفتيش سفينة “كوسوفاك” المتجهة لميناء مصراتة.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، قالت “إيريني” إنّ تركيا رفضت الموافقة على الصعود والتفتيش على متن سفينة الحاويات كوسوفاك القادمة من إسطنبول والمتجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا بناءً على طلب عملية الاتحاد الأوروبي الجوية والبحرية إيريني.

وأعربت إيريني عن “أسفها لرفض تركيا أمس طلب موافقتها على تفتيش كوسوفاك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة في ليبيا”.

وتابعت: “نكرر دعوة مجلس الأمن الدولي إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش”.

وكوسوفاك (Imo 9211157) هي سفينة حاويات تم بناؤها عام 1999 في حوض بناء السفن في غدانسك، بولندا، وتبحر حاليًا تحت العلم التركي، واعتمدت سابقًا أسماء “كوسوفا” و”Stadt Schwerin” و”Melfi Halifax” و”Msc Ireland” و”Jork Venture” بحمولة إجمالة 14.241 طن، وغاطس يصل لـ7.9 مترًا بحد أقصى 10.2 مترًا.

ووفقًا لموقع تتبع المسار فيسيل فايندر، أوقفت سفينة الحاويات جهاز الإرسال والاستقبال في الساعة 10:59 مساءً يوم أمس أثناء الإبحار في المياه اليونانية ومسارها المحدد هو مصراتة غربي ليبيا، موطن الميليشيات التي تعتبر الأقوى في ليبيا، حيث من المفترض أن تصل صباح الغد في حوالي الساعة 06:00.

يشار إلى أن تركيا ترفض للمرة السابعة الموافقة على طلب إيريني الصعود والتفتيش للسفن المشبوهة.