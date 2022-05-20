تركيا ترفض تفتيش سفينة متجهة نحو ليبيا

قالت العلمية البحرية الأوربية إيريني إن تركيا رفضت الموافقة على طلبها بتفتيش السفينة “كوسوفاك” المتجهة نحو ميناء مصراتة.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء؛ فإن عملية الاتحاد الأوروبي الجوية والبحرية إيريني طلبت من تركيا الصعود على متن سفينة الحاويات وتفتيشها، إلا أن تركيا لم توافق على الطلب.

وعبّرت إيريني عن أسفها لعدم تجاوب السلطات التركية مع طلبها الذي يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2292 بشأن حظر الأسلحة في ليبيا، ودعت أعضاء مجلس الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش.

وكان موقع “فيسيل فايندر” لتتبع المسار قد أشار إلى أن سفينة الحاويات “كوسوفاك” أوقفت جهاز الاستقبال في الساعة 10:59 من مساء 19 مايو أثناء الإبحار في المياه اليونانية نحو مسارها المحدد، وهو مصراتة غربي ليبيا، موطن الميليشيات التي تعتبر الأقوى في ليبيا، ومن المتوقع أن تصل في الساعة السادسة صباح يوم 21 مايو.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي لا تسمح فيها تركيا بتفتيش السفن المشبوهة، إذ سبق لها القيام بهذا الأمر 7 مرات.

يُذكر أن سفينة الحاويات “كوسوفاك” (Imo 9211157) بنيت عام 1999 في حوض بناء سفن في غدانسك البولندلية، وتبحر حاليا تحت العالم التركي، وكان لها أسماء سابقة ك”كوسوفا”، “Sadt Schwerin” و”Melfi Halifax” و”Msc Ireland” و” Jork Venture” بحمولة إجمالية تصل إلى 14.241 طن، وغاطس يصل إلى 7.9 مترا، وبحد أقصى 10.2 مترا.

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