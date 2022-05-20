«إيريني»: تركيا رفضت تفتيش سفينتها المتجهة لميناء مصراتة

أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” أنّ تركيا رفضت الموافقة على طلب للعملية لتفتيش سفينة “كوسوفاك” المتجهة لميناء مصراتة الليبي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت “إيريني”، إنّ تركيا رفضت الموافقة على الصعود والتفتيش على متن سفينة الحاويات كوسوفاك المتجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا من اسطنبول، بناءً على طلب عملية الاتحاد الأوروبي الجوية والبحرية إيريني.

وأعربت إيريني عن “أسفها لرفض تركيا أمس طلب موافقتها على تفتيش كوسوفاك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة في ليبيا”.

وأضافت: “نكرر دعوة مجلس الأمن الدولي إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش”.

وكوسوفاك (Imo 9211157) هي سفينة حاويات تم بناؤها عام 1999 في حوض بناء السفن في غدانسك ، بولندا، وتبحر حاليًا تحت العلم التركي، واعتمدت سابقًا أسماء “كوسوفا” و”Stadt Schwerin” و”Melfi Halifax” و”Msc Ireland” و”Jork Venture”، بحمولة إجمالية 14.241 طن، وغاطس يصل لـ7.9 مترًا بحد أقصى 10.2 مترًا.

وفقًا لموقع تتبع المسار “فيسيل فايندر”، أوقفت سفينة الحاويات جهاز الإرسال والاستقبال في الساعة 10:59 مساءً يوم أمس أثناء الإبحار في المياه اليونانية. ومسارها المحدد هو مصراتة غربي ليبيا، موطن الميليشيات التي تعتبر الأقوى في ليبيا، حيث من المفترض أن تصل صباح الغد في حوالي الساعة 06:00.

وجدير بالذكر أنّ هذه هي المرة السابعة التي ترفض فيها تركيا الموافقة على صعود وتفتيش السفن المشبوهة، وفقا لـ”نوفا”.