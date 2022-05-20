مصادر لقناة «الوسط»: اختتام اجتماعات القاهرة بالتوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية

نقلت قناة «الوسط» (wtv) عن مصادر في اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري القول إن الجولة الثانية من اجتماع وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة اختتمت في القاهرة منذ قليل.

وقال المصادر إن المجتمعين أعدوا صيغة توافقية من لجنة مصغرة داخل الحوار، وجرى إحالتها لمجلسي النواب والدولة للنظر فيها، فيما تأجل النقاش في بعض المواد الأخرى في الجولات المقبلة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر الحويلي، في تصريح لقناة «الوسط» (wtv): إلى التوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية، مشيرا إلى عقد جلسة أخرى في بداية شهر يونيو المقبل.