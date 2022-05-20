غريان.. الدعم المركزي يضبط سيارة محملة بأدوية منتهية الصلاحية

العنوان-غريان

تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة للدعم المركزي غريان من ضبط سيارة على متنها أدوية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في بيان لها: “تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة للدعم المركزي غريان من ضبط السيارة وهي من طراز هيونداي بورتر يقودها المدعو (ج.ر.س) ليبي الجنسية، وذلك ببوابة الهيرة”.

ولفتت الوزارة أنه بعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على 98 صندوقا يحتوي على أدوية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وإحالة الضبطية إلى فرع جهاز الحرس البلدي غريان من حيث الاختصاص.