بن تاهية: اللجنة المركزية للانتخابات البلدية لن تستطيع إجراء الانتخابات البرلمانية

علق رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية السابق سالم بن تاهية على خطاب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن إمكانية إسناد الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة المركزية، قائلا: “هذا خطاب سياسي فقط وليس خطابا قانونيا أو فنيا”.

وأوضح بن تاهية في تصريحات صحفية أن اللجنة المركزية ليس من اختصاصها قانونا إجراء انتخابات برلمانية ولن تستطيع فنيا القيام بذلك.

وأضاف أن الخطوة الأولى والرئيسة لإجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية هي سجل الناخبين، وهو لدى مفوضية الانتخابات وليس لدى اللجنة.

وأبدى بن تاهية اندهاشه من تحدث الدبيبة عن إجراء اللجنة للانتخابات البرلمانية وهي لم تجر الانتخابات المحلية منذ 14 شهرا التي من صميم عملها.

ونوه إلى أن الانتخابات البلدية تختلف كليا عن الانتخابات الأخرى وفريق اللجنة المركزية غير مدرب على إجراء الانتخابات البرلمانية.