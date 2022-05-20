سرقة ملفات إرهابيين من مقر جهاز المخابرات

أفاد مصدر لـ “218” بقيام مجموعة مسلحة تابعة لعناصر شورى بنغازي مدعومة بقوة تابعة لمحمد بحرون الملقب بالفار باقتحام المقر الرئيس لجهاز المخابرات العامة الكائن بمنطقة السبعة المجاورة لجزيرة الفرناج.

وذكر المصدر أن القوة المهاجمة استغلت التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة بالتزامن مع دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وما تبعه من اشتباكات محدودة للدخول إلى المقر وسرقة نحو مليون و600 ألف دينار ليبي من وكالة مصرف الجمهورية الموجود داخل المقر.

وأضاف المصدر أن عملية سرقة المبلغ المالي قد تكون تغطية على استحواذ المجموعة المهاجمة على ملفات ومستندات وتقارير أمنية سرية تخص تحركات تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى محاضر التحقيقات واعترافات العناصر الإرهابية المقبوض عليها.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وجّه تعليمات لقائد كتيبة ثوار طرابلس أيوب أبوراس بحماية المقر الذي يخضع لسيطرته الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية