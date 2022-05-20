تفاصيل استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال عبد المالك استقالته رسميًا من منصبه . وجاء ذلك بعد تنبيهات إدارة الرقابة بالمصرف المركزي من تداعيات الأزمة المالية.

وأوضح مصدر مسؤول أن الجمعية العمومية للمصرف قررت تغيير مجلس إدارته، مشيرا إلى معاناة المصرف من أزمة مالية.

وأكد المصدر أن جمال عبدالمالك، قدم استقالته من منصبه، الخميس. إلى الجمعية العمومية، بعد أيام قليلة من منعه من السفر خارج البلاد.

وقالت مصادر متطابقة إن عناصر تتبع جهاز الأمن الداخلي أوقفت عبدالمالك الأحد 15/5/2022 في مطار بنينا ببنغازي. ومنعته من السفر رفقة مرافقين له، وجرى حجز الطائرة الخاصة التي كانت معدة لسفرهم على متنها. دون أن تعلن أية جهة قيامها بهذا الإجراء، وتوضيح أسبابه.

وكانت إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس قد نبهت إدارة المصرف منذ 2015 من تداعيات الأزمة. التي يمر بها وحذرت من عدم كفاءة إدارته وعدم امتثالها لضوابط وتعليمات المصرف المركزي طرابلس.

كما نبهت إدارة الرقابة من تبعات عدم امتثال المصرف للضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات النقد الأجنبي وقواعد منح الائتمان وحدود التركز الائتماني للعملاء.

ولفت المصدر إلى أن إدارة مصرف التجارة والتنمية لم تلتفت لتلك التحذيرات وعملت تحت غطاء مصرف ليبيا البيضاء. الذي حاول بدوره من خلال مراسلات نائب المحافظ إيجاد مبررات لتصرفات مصرف التجارة والتنمية، وانتقاد إجراءات مصرف ليبيا المركزي طرابلس ضده.