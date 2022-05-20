للمرة السابعة.. «إيريني» تعلن رفض تركيا تفتيش سفينة متجهة للساحل الليبي

أعلنت العملية البحرية الأوروبية «إيريني» أن تركيا رفضت الموافقة على طلب للعملية لتفتيش سفينة «كوسوفاك» المتجهة لميناء مصراتة الليبي، وذلك في واقعة هي السابعة من نوعها، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وقالت «إيريني» إن تركيا رفضت الموافقة على الصعود والتفتيش على متن سفينة الحاويات كوسوفاك المتجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا من إسطنبول، بناءً على طلب عملية الاتحاد الأوروبي الجوية والبحرية إيريني.

حظر الأسلحة إلى ليبيا

وأعربت العملية البحرية الأوروبية عن «أسفها لرفض تركيا أمس طلب موافقتها على تفتيش كوسوفاك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة في ليبيا»، مضيفة: «نكرر دعوة مجلس الأمن الدولي إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش».

ما هي «كوسوافاك»؟

وكوسوفاك (Imo 9211157) هي سفينة حاويات تم بناؤها العام 1999 في حوض بناء السفن في غدانسك، بولندا، وتبحر حاليا تحت العلم التركي، بحمولة إجمالية 14.241 طن، وغاطس يصل لـ7.9 متر بحد أقصى 10.2 متر.

وفقا لموقع تتبع المسار «فيسيل فايندر»، «أوقفت سفينة الحاويات جهاز الإرسال والاستقبال في الساعة 10:59 مساء يوم أمس الخميس أثناء الإبحار في المياه اليونانية. ومسارها المحدد هو مصراتة غربي ليبيا، موطن الميليشيات التي تعتبر الأقوى في ليبيا، حيث من المفترض أن تصل صباح الغد في حوالي الساعة 06:00».

يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي ترفض فيها تركيا الموافقة على صعود وتفتيش السفن المشبوهة، حسب «نوفا».