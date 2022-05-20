مصدر لـ218: التوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية

أفاد مصدر مطلع لـ218 عن توافق أعضاء اللجنة المشتركة المُشكّلة من مجلسي النواب والدولة، على نحو 70% من مواد الوثيقة الدستورية التي ستجرى على ضوئها الانتخابات الوطنية.

وأضاف المصدر أن التوافقات بين أعضاء اللجنة جاءت في الجلسة النهائية، حيث ستحال المواد المتفق عليها بالإضافة للنقاط الخلافية إلى المجلسين للنظر فيهما والتصديق عليهما، وفق ما نص عليه تعديل الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة ستعود مجدداً للاجتماع في القاهرة مطلع شهر يونيو القادم.

وكشفت مصادر في وقت سابق لـ218 عن ضغوط مصرية على اللجنة المشتركة، تدفع باتجاه التوافق على القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الانتخابية مع معلومات عن اجتماع جرى بين عقيلة صالح وخالد المشري برعاية مصرية، انتهى بالتوصل لاتفاق غير معلن لتنظيم انتخابات عامة في ظرف 12 شهراً مع تشكيل حكومة مصغرة تُنهي صراع الشرعية الدائر بين حكومتي باشاغا والدبيبة.

وكانت أعمال مشاورات اللجنة المشتركة بشأن اعتماد المسار الدستوري قد باشرت جلسات الجولة الثانية في 15 مايو الجاري، برعاية المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التي تسعى لتحقيق اختراق في الملف الليبي مع تزايد الضغط الدولي بشأن تسمية مبعوث جديد على رأس البعثة الأممية في ليبيا.

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