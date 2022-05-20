مصادر ليبية ترهن على إمكانية إجراء الانتخابات نهاية هذا العام

أخبار ليبيا 24 – خبر

رهنت مصادر ليبية إمكانية إجراء الانتخابات نهاية العام بتمكن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز. من إيجاد توافق على معايير الأهلية لرئيس الدولة.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر ليبية قولها إنّه في حالة استطاعت ويليامز إيجاد توافق أيضا على قانون الانتخابات. ولا سيما بشأن معايير الأهلية لرئيس الجمهورية المقبل، يمكن إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام .

ونبهت المصادر إلى أن الوقت ينفد، مشيرة إلى أن خارطة الطريق ستنتهي في 22 يونيو المقبل. مرجحة عدم حدوث شيء مهم خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق. بين لجنتي النواب والدولة في اجتماعات القاهرة.

وقالت المصادر إنّ تحريك الأمور يتطلب معجزة، والسيناريو الأكثر احتمالاً هو أنّ يتفق الوفدان على المبادئ الأساسية. ثم يحصلان على الضوء الأخضر من برلمانيهما، مما يطيل الوقت ويقوض عملية بناء الثقة .