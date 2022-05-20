الخوجة: جولة قادمة لمناقشة بقية مشروع الدستور

قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب أسماء الخوجة، إن اللجنة المكونة من مجلسي النواب والدولة، توافقت في اجتماعاتها في القاهرة من 15 إلى 20 مايو الجاري، على 137 مادة دستورية، وستستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة.

الخوجة، أضافت في تصريحات صحفية: “كلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، وقد حصرت المواد المتفق عليها وأعدت لها صياغة توافقية وقدمتها للجنتين، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها”.

وتابعت: “تناولت اللجنة أغلب مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، وستناقش اللجنة في جولة قادمة، المواد المتبقية لكون مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ”.