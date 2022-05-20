المنطقة الحرة بميناء مصراتة تنسق تعاونها مع معهد تدريب الموانئ المصري

بحث أيمن الدرويش المدير العام للمنطقة الحرة بمصراتة، مع علاء مرسي عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية المصري، آلية التعاون الحالي في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من منتسبي الشركة والاطلاع على الاحتياجات المستقبلية للمنطقة الحرة.

وناقش الدرويش ملف التعاون وتطويره عبر اجتماع افتراضي بحضور عبد المولى أبولويفة مدير عام الإدارة العامة لميناء مصراتة، ومن الجانب المصري حضر أيضاً عصام مصطفى رئيس قسم التسويق بالمعهد، وذلك في إطار دور المعهد في المنطقة العربية لرفع كفاءة العاملين بالنقل البحري والموانئ العربية. في إطار تعزيز العلاقات بين المعهد المصري والمنطقة الحرة بمصراتة، التي أعلنت الأسبوع الماضي استمرار أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع رصف ساحة الحاويات المحاذية للأرصفة الجديدة داخل الميناء على مساحة 50 ألف متر مربع.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “المال” على موقعها الإلكتروني، فقد شملت المرحلة الأولى من المشروع أعمال الرصف والبنية التحتية وساحة مجهزة لتشغيل الحاويات المبردة ومنظومة الإنارة ونظام إطفاء الحرائق تحت إشراف إدارة الشؤون الفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول محطة حاويات يتم تنفيذها على مستوى الموانئ الليبية، وتعد المنطقة الحرة مصراتة منطقة محررة من كل القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية، وتأسست سنة 2000م وتشمل ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية تصل إلى مساحة 20 هكتاراً.

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