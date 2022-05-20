من حساب الصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس..ضبط متهمين بالاستيلاء على 29 مليوناً | أخبار ليبيا 24

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أعلن مكتب النائب العام اليوم الجمعة. ضبط متهمين بالاستيلاء على 29 مليوناً و265 ألفاً و335 ديناراً من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيق أسفر عن قيام أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة فعلِ الاستيلاء؛ وتحويل المتحصَّلات الجُرمية إلى أربعة عشر حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم.

وأكد المكتب أن الموظف عمد إلى تحويلها من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية – الخاصة به – التي خوَّلته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.

وأوضح المكتب أن التحقيقات أبانت مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج)؛ باستعماله العائدات الإجرامية في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك. ثم بيعه لتسييل المبالغ واشتراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.

وأفاد مكتب النائب العام أنه نجم عن تدابير التحقيق اعتراف المتهميْن كليهما بما نُسِبَ إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحضاره. والحصول على عقود تلك العقارات الـمُشتراة؛ فأمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً؛ والتحفُّظ على تلك العقارات.