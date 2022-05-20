القطراني يثني على موقف مجلس النواب المؤيد لدولة القانون

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي.
حيث تركز اللقاء على العديد من المواضيع الهامة ومن ضمنها المشهد السياسي الليبي والأحداث الأخيرة المؤسفة التي حدثت في مدينة طرابلس.
وأثنى القطراني على موقف مجلس النواب المؤيد لدولة القانون والرافض للأعمال التي قامت بها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.
كما تطرق اللقاء إلى دعم الشركات الخاصة في مجال الإستثمار والصناعة والتدريب لخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل.
وأكد القطراني على أن دعم القطاع الخاص أمر في غاية الأهمية كونه العنصر الأساسي في تحريك عجلة الإقتصاد والتنمية.
ومن جانبها أثنت الطبلقي على دور نائب رئيس مجلس الوزراء في متابعته وإهتمامه بكافة القطاعات وسير عملها وتقديمه الإجراءات المناسبة لإيجاد الحلول لكل العراقيل التي تواجهها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك