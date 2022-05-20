القطراني يثني على موقف مجلس النواب المؤيد لدولة القانون

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي.

حيث تركز اللقاء على العديد من المواضيع الهامة ومن ضمنها المشهد السياسي الليبي والأحداث الأخيرة المؤسفة التي حدثت في مدينة طرابلس.

وأثنى القطراني على موقف مجلس النواب المؤيد لدولة القانون والرافض للأعمال التي قامت بها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.