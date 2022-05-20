شرطة صبراتة تقبض على أحد السجناء الفارين من سجن مليتة

ألقت عناصر الدوريات الأمنية التابعة لوحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي ومركز شرطة صبراتة المدينة، القبض على أحد السجناء الذين فروا مؤخراً من سجن مليتة، غربي البلاد.

ووفقاً لمنشور لوزارة الداخلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تمت مطاردة السجين الهارب من قبل رجال الدوريات الأمنية وإعطاب السيارة التي كان يستقلها بقوة السلاح.

وأشارت الداخلية إلى أن رجال الأمن قد عثروا بحوزة السجين على أسلحة نارية تمثلت في رشاش بي كي تي ومسدس عيار 9 ملي، واتخذت حياله كافة الإجراءات القانونية، بعد تحريز المضبوطات التي بحوزته.

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