اجتماع موسع لبحث سبل تطوير مطار بنينا الدولي

عقد نائب رئيس الوزراء علي القطراني، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، إجتماعاً مع مدير مطار بنينا الدولي عبدالله الشافعي، ورئيس الفرع البلدي بنينا ناجي البرغثي، لمناقشة عدد من الموضوعا، منها تنظيم القطاعات ببلدية بنينا سابقا، وضمها للقطاعات المناظرة لها في بلدية بنغازي، وإجراء عمليات التسليم والإستلام من خلال تشكيل لجان من الوزارات المختصة .

وأشاد مدير مطار بنينا الدولي، ورئيس الفرع البلدي بنينا ، بدور القطراني، في معالجة مشاكل أوضاع البلديات في القطاعات المختلفة ، وتقديم الحلول لها.

وناقش الإجتماع أيضاً، ضرورة الإهتمام بالقطاع الصحي بالفرع البلدي بنينا ، عبر إصدار قرارات لتطوير هذا القطاع الحيوي من خلال دعم المستشفيات القروية والمراكز الصحية بالفرع .

كما ناقش الإجتماع، ضرورة الإهتمام العاجل بمشروع حقل سيدي منصور وصيانته، بإعتباره مشروع إستراتيجي لمدينة بنغازي بالكامل، ويمثل الأمن القومي للمدينة وما حولها .

الإجتماع أوصى بتطوير برج المراقبة لمطار بنينا الدولي، الذي انشئ عام 1936 م، من خلال إعداد مذكرة أو كتاب موجه لرئيس الحكومة بشأن التعاقد مع شركة متخصصة على صيانة البرج وإعادة تطويره وإنشائه من جديد كونه يمثل عصب الحركة بالمطار.