سبوتنيك: عناصر داعش في الجنوب لها ارتباط بتيار الإسلام السياسي غرب ليبيا

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تعمل في الجنوب الغربي بالتنسيق مع عناصر من القبائل مرتبطة بتيار الإسلام السياسي في غرب ليبيا

أضافت في تقرير أن التحركات الجديدة لعناصر تنظيم داعش في الجنوب الغربي لليبيا تستهدف تنفيذ عمليات في بعض المناطق الفترة المقبلة، وبعض التحركات في منطقة أم الأرانب وجبال تبستي لعناصر مجهولة تشير إلى تعزيز لعناصر التنظيم، وهذه التحركات تؤكد ما يسعى له التنظيم.

وتابعت أن التحركات الحالية لتنظيم داعش ترتبط بعمل مخابراتي لبعض الدول الغربية، و التنظيم لديه علاقات مع بعض الأطراف المتواجدة في الجنوب الغربي، ومنطقة جبال تبستي، والقطرون وأم الأرانب، وحتى مناطق غدوة ومرزق، ويحركها كلما توترت الأوضاع في ليبيا من أجل خلط الأوراق.