باشاغا يرحب بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة

أخبار ليبيا 24

رحّب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري، وذلك في إشارة ما تم التوافق عليه في ختام المشاورات الدستورية في القاهرة للجنة المشتركة بين المجلسين.

وقال باشاغا، على تويتر: “نرحب بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري الذي سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي”. وأضاف، “ندعم أي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية بالخصوص”.

المشاورات الدستورية

وانتهت اليوم الجمعة الجولة الثانية من المشاورات الدستورية بين لجنتي النواب والدولة تحت رعاية الأمم المتحدة. والتي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني، ويليامز، أن اللجنة حققت توافقًا حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.

وأضافت في بيان اليوم أن الاجتماعات شهدت مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية فيما بين الأعضاء. وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة. إضافة إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور.

وأوضحت وليامز، أن اللجنة تمكنت من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، والبابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد.

وشددت وليامز على ضرورة مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية. ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية.