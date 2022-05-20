النيابة: ضبط مسئولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط مدير وكالة مستشفى طرابلس، المركزي، التابعة للمصرف التجاري الوطني، وأحد العاملين بقسم الحسابات، في الاستيلاء على 29 مليون دينار من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بالوكالة.

وقالت النيابة العامة في بيان اليوم، إن وكيلُ النيابة بمكتب النائب العام، باشر التحقيق في وقائع الاستيلاء، على 29 مليونا و265 ألف دينار، من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس، وأسفر التحقيق أن أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة وراء الاستيلاء على المبلغ؛ وتحويل المتحصَّلات إلى 14 حساباً يديرها «أقاربه وأشخاص يعرفهم».

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ولفت البيان إلى أن المتهم عمد إلى تحويل هذه المبالغ من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به، التي «خوَّلته العبور إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات∙.

غسل أموال وعائدات إجرامية

وأظهرت التحقيقات، وفق البيان، مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج)؛ باستعماله العائدات «الإجرامية» في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ وشراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.

وأكدت النيابة اعتراف المتهميْن الاثنين بما نُسِبَ إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحضاره، والحصول على عقود تلك العقارات المُشتراة؛ فأمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً؛ والتحفُّظ على تلك العقارات.