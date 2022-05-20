حويلي: نناقش حاليًا الأحكام الانتقالية بمشروع الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الدولة والبرلمان

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية إن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بصدد مناقشة المادة 183 بمشروع الدستور الخاصة بالأحكام الانتقالية لانتخاب رئيس الدولة والبرلمان.

حويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أشار إلى أن المقترحات بشأن المسار الدستوري كثيرة حيث إن هناك توافقا نسبيًا كبيرًا داخل اللجنة مع إرجاء المواد الجدلية في آخر المشاورات.

كما لفت حويلي إلى أن الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرًا لم تؤثر على مشاورات المسار الدستوري في القاهرة.

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