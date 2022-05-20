بلدية بنغازي تباشر أعمال الرصف في منطقتي أرض الشريف والمحيشي

شارف مكتب المشروعات التابع للمجلس التسييري لبلدية بنغازي على إنجاز رصف شارع الأنصار الكائن بمنطقة أرض الشريف، وما يتعلق بأعمال البنية التحتية للشارع، ضمن جملة المشاريع البنيوية التي تعمل على إكمالها البلدية.

وتابع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري -في هذا الصدد- مع عدد من رؤساء المجالس المحلية بمنطقة المحيشي ومدير مكتب المشروعات ومدير إدارة شؤون المحلات، المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وأشار المكتب الإعلامي للبلدية إلى أن المشاريع تتضمن تنفيذ رصف بعض الشوارع وعدد 3 حدائق عامة وتركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية بالحدائق وفي عدد من الشوارع، إضافةً إلى خطوط مياه للمنازل التي تعاني من ضعف وصول المياه إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع بدأت منذ فترة الحكومة الليبية المؤقتة السابقة منذ سنوات، منها ما تم إنجازه وأخرى توقفت لتستأنف مؤخراً في أحياء متفرقة من مدينة بنغازي وضواحيها.

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