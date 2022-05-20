كشلاف: تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت لن يكتب له النجاح

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، سالم كشلاف، أن فكرة تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت لن يكتب لها النجاح.

وجاء ذلك في تعليق كشلاف، في تصريح لموقع “عربي 21” الممول من قطر، على الفكرة التي لمّح إليها رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، حول تشكيل حكومة مصغرة تجهز للانتخابات المرتقبة.

وقال كشلاف إن عبد الحميد الدبيبة سيتمسك بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة بعد الانتخابات، ومن المستبعد جدا تسليم فتحي باشاغا بتقديم استقالته من المهام التي كلف بها من قبل مجلس النواب.

وأشار إلى أن “طرح مسألة حكومة ثالثة الآن من شأنه تأزيم الأوضاع أكثر، وتعقيد المشهد، لا سيما في ظل الانقسام الدولي وعدم وجود إرادة دولية موحدة في ليبيا سوى ما يتم التصريح من كل الجهات الدولية والإقليمية من ضرورة الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن.