المنظمة العربية للتنمية تتطلع لتدريب القيادات الإدارية في ليبيا

أعرب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني، عن استعداده لتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية التي من شأنها تعزز القيادات الإدارية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع القحطاني بوزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في دورته العادية 57 المنعقدة في القاهرة، بحثا فيه آليات التنسيق والتعاون في سبيل إقامة برامج تدريبية تأهيلية متخصصة للموظفين بشكل عام خصوصاً في مجال الإدارة الحديثة والرقمنة.

يُذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعنى ببرامج التدريب، والإنتاج الفكري والنشر العلمي، بالإضافة للخدمات الاستشارية، والجوائز المتخصصة والمكتبة الرقمية والمعلومات وناقشت خلال اجتماعات القاهرة الاستراتيجية المتعلقة بعملها خلال المرحلة القادمة.

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