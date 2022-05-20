حويلي: أحداث طرابلس الأخيرة لم تؤثر على مشاورات المسار الدستوري في القاهرة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ” عبد القادر حويلي ” إن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بصدد مناقشة المادة 183 بمشروع الدستور الخاصة بالأحكام الانتقالية لانتخاب رئيس الدولة والبرلمان.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة ” لحويلي ” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، وعضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية ، أشار فيها إلى أن المقترحات بشأن المسار الدستوري كثيرة حيث إن هناك توافقا نسبيًا كبيرًا داخل اللجنة مع إرجاء المواد الجدلية في آخر المشاورات.

كما لفت حويلي إلى أن الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرًا لم تؤثر على مشاورات المسار الدستوري في القاهرة