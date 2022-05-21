مصادر: اشتباكات ليلية في الزاوية تخلف قتلى وجرحى

أظهرت مقاطع مصورة ليل الجمعة اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمدينة الزاوية غربي ليبيا وسط أنباء عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.

وقال نشطاء إن الاشتباكات بدأت بالأسلحة الثقيلة وقذائف الآر بي جي، في منطقة الحارة وشعبية الرزاقة بمدينة الزاوية، بسبب خلاف على استغلال مبنى الثروة الحيوانية بين مجموعة ضيف جموم الموالي لحكومة الوفاق سابقا ومجموعة محمود بن رجب، أحد القيادات المسلحة في المدينة.

وعلى الرغم من أن الأنباء مازالت متضاربة من محيط الاشتباكات إلا أن مواقع عربية نقلت عن مصادر خاصة، أن الحصيلة الأولية بلغت 3 قتلى و4 مصابين.

” style=”height: 492px;”>