رئاسة أركان الرئاسي توقع عقد مع شركة تركية لتزويد قواتها الجوية بطائرات تدريب

ليبيا – وقع رئيس أركان القوات الجوية التابعة للمجلس الرئاسي اللواء محمد السيفاو قوجيل أمس الخميس بروتوكول العقد النهائي مع وفد رفيع المستوى من شركة (TUSAŞ) للصناعات الفضائية لتزويد السلاح الجوي بعدد من طائرات التدريب الحديثة من طراز (هوركوش c) بحضور رئيس الأركان العامة التابع للرئاسي محمد الحداد.

وبحسب المكتب الإعلامي برئاسة أركان الجوية التابعة للرئاسي جرى اجتماع بين الجانبين الليبي والتركي لتبادل كلمات الترحيب والتي أظهر فيها الجميع مدى عمق الصداقة والتعاون بين الطرفين.

وأفاد المكتب الإعلامي أنه بعد الإنتهاء من الإجراءات الروتينية لتوقيع العقود تم تبادل الهدايا الرمزية بين الجانبين.

كما دعا رئيس أركان القوات الجوية ضيوفه للحضور إلى مأدبة غذاء على شرفهم.

ومثل الجانب الليبي في هذا التوقيع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ومتابعة بروتوكول العقد النهائي التي تضم عدد من ضباط السلاح الجوي بالإضافة إلى حضور مدير إدارة المشتريات العسكرية اللواء مختار النقاصة.