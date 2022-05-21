المواصلات تشرع بتنفيذ مشروع تعبيد طرق غريان الداخلية

انطلقت في مدينة غريان أعمال تنفيذ مشروع تعبيد وصلات الطرق الفرعية في نطاق البلدية، التي تعاقد عليها المجلس البلدي مع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة بلغت أكثر من مليونين و500 ألف دينار ليبي.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية، أن المشروع يهدف لحل مختنقات الطرق التي تعاني منها التجمعات السكنية في أحياء البلدية ومحلاتها، فيما سيتم التنفيذ بحسب الأولوية.

وتجدر الإشارة إلى أن بلدية غريان تسعى مع وزارة المواصلات عن طريق جهاز تنفيذ المشروعات ومصلحة الطرق والجسور، إلى أعمال إضافية أخرى منها صيانة الطريق السريع، الهيرة – جندوبة ، والقواسم – ترهونة وهي قيد الإجراءات التعاقدية.

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