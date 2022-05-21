المباحث الجنائية: انتشال جثة متحللة بمنطقة السواني لم يحدد سبب وفاتها

قام جهاز المباحث الجنائية بانتشال جثة مجهولة الهوية متحللة تماما لم يتبق منها إلا الهيكل العظمي ، كانت قد دُفنت منذ زمن لم يُحدد بعد، في حديقة إحدى الاستراحات بمنطقة سواني بن آدم.

وذكر فريق مسرح الجريمة التابع للجهاز الذي انتشل الجثة رفقة أعضاء التصوير الجنائي، إنها تعود لذكر مقيد القدمين، لكن أسباب وفاته لم تحدد بعد.

كما أوضحت المباحث الجنائية ، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالة الجثة إلى دار الرحمة بمركز طرابلس الطبي لأخذ عينات الحمض النووي.

ونوه الجهاز إلى أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها بحضور عضو نيابة السواني الجزئية وأعضاء من قوة دعم مديرية أمن الجفارة وجهاز المباحث الجنائية السواني ورئيس مكتب شؤن الجهاز عميد خالد بنور، بمعية فريق معمل البصمة التابع لفريق المختبرات والأدلة الجنائية بالجهاز .