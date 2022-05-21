باشاغا يرحب بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة

رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري، عقب التوافق على نحو 137 مادة من مواد المسودة الدستورية.

وأكد باشاغا في منشور، الجمعة، دعمه لأي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية بما يكفل انتقال السلطة، وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي.

وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة أنهت أعمال الجولة الثانية من مشاوراتها المتعلقة بالمسار الدستوري، وتعديل القوانين الانتخابية، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة على أن تستأنفها في 11 يونيو المقبل.

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