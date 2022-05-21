السفير الأمريكي لـ«نصية»: نهدف إلى استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية

التقى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية.

وقالت السفير نورلاند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ناقشت مع عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، عندما التقينا اليوم في تونس، الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات”.

وأضاف:” كان من دواعي سروري سماع أفكار نصيّة حول تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط”.

وتابع:” ستواصل الولايات المتحدة دعم هذا الجهد والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا بهدف استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة”.