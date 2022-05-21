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السفير الأمريكي لـ«نصية»: نهدف إلى استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية.

وقالت السفير نورلاند، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ناقشت مع عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، عندما التقينا اليوم في تونس، الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات”.

وأضاف:” كان من دواعي سروري سماع أفكار نصيّة حول تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط”.

وتابع:” ستواصل الولايات المتحدة دعم هذا الجهد والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا بهدف استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة”.

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صحيفة الساعة 24

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