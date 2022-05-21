بعيو: إعادة إنتاج النفط قبل تحرير «المركزي» من الصديق الكبير انتحار وطني

اعتبر محمد بعيو، رئيسي المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، أن إعادة إنتاج وتصدير النفط قبل تحرير المصرف المركزي من الصديق الكبير، انتحار وطني واستمرار للظلم والفساد.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إعادة إنتاج وتصدير النفط قبل تحرير المصرف المركزي من الصديق الكبير، وإنهاء المركزية المالية، وتخصيص الميزانيات المحلية مِن المنبع أي من مبيعات النفط، هو انتحار وطني واستمرار للظلم والفساد”.

وكان بعيو، قد انتقد في وقت سابق، الصديق الكبير، واصفًا إياه بالحاكم الديكتاتوري للمصرف.

وقال «بعيو»، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقتها: إن “العدو الأول للشفافية والإفصاح، والرافض الأكبر للحقيقة والإيضاح، السيد المحافظ الأبدي، والمالك القطعي، والحاكم الدكتاتوري للمصرف المركزي لليبيين، بيت مالهم المزعوم الموهوم، ومغارة كنز الفاسدين والمضاربين”.

وتابع؛ ” السيد (الصديق عمر الكبير)، الذي دخل عامه الثاني بعد السبعين، ودخل منذ سنتين العشرية الثانية من ولايته المتواصلة المتعدية، والمعتدية على كل الأعراف والقوانين، بقوة الأمر الواقع وبحماية الأقوياء المُستقوين بالباطل سلطةً وسلاحاً، على الشعب الليبي البائس المسكين”.

وأردف «بعيو»، أن “هذا الصديّق الكبير لقباً وطغياناً، اكتشف اليوم وبعد شروق شمس لندن مدينة الضباب، متأخرة ساعتين عن شمس طرابلس المكسوفة منذ سنين، وجود أشياء جديدة في هذا العالم الغريب، من بينهما شيئين عجيبين هما.. الشفافية والإفصاح”.