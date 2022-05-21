القوات الجوية: توقيع عقد نهائي لتزويد سلاح الجو الليبي بطائرات تدريب تركية

وقع رئيس أركان القوات الجوية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء مهندس إمحمد السيفاو قوجيل ، الخميس، بروتوكول العقد النهائي،مع شركة تركية للصناعات الفضائية،وذلك لتزويد سلاح الجو الليبي، بعدد من طائرات التدريب الحديثة

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة أركان الجوية التابعة للرئاسي ، حيث ذكر أنه تم اجتماع بين الجانبين الليبي والتركي لتبادل كلمات الترحيب والتي أظهر فيها الجميع مدى عمق الصداقة والتعاون بين الطرفين.

كما أفاد المكتب الإعلامي أنه بعد الإنتهاء من الإجراءات الروتينية لتوقيع العقود تم تبادل الهدايا الرمزية بين الجانبين.

وقام رئيس أركان القوات الجوية بدعوة ضيوفه للحضور إلى مأدبة غذاء على شرفهم.

وقد مثل الجانب الليبي في هذا التوقيع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ومتابعة بروتوكول العقد النهائي التي تضم عدد من ضباط السلاح الجوي بالإضافة إلى حضور مدير إدارة المشتريات العسكرية اللواء مختار النقاصة.