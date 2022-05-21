رئاسة الأركان توقع عقداً مع شركة تركية لتزويدها بطائرات تدريب عسكري

وقّعت رئاسة الأركان العامة بروتوكول العقد النهائي مع شركة “TUSAŞ” التركية للصناعات الفضائية، لتزويد سلاح الجو الليبي بعدد من طائرات التدريب الحديثة من طراز هوركوش سي.

ووقّع على البروتوكول من الجانب الليبي الخميس، رئيس أركان القوات الجوية اللواء مهندس امحمد السيفاو قوجيل، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد ووفد رفيع المستوى من شركة “TUSAŞ” للصناعات الفضائية، بالإضافة إلى اللجنة الفنية المكّلفة بدراسة ومتابعة العرض، والتي تضم عدداً من ضباط السلاح الجوي الأكفاء، وفق بيان رئاسة الأركان.

وتستخدم الطائرة هوركوش سي بالإضافة لكونها طائرة تدريب في مهام الدعم الأرضي القريب، وهي مجهزة بأربع نقاط تحميل خارجية تستطيع حمل 1500 كيلوغرام، إلى جانب القدرة على حمل صواريخ سيليت الموجهة بالليزر، وصواريخ ميرزاك المضادة للدبابات وتصل أقصى سرعة للطائرة إلى 574 كم في الساعة.

ويتوقع أن تواجه هذه الصفقة بانتقادات دولية في ظل العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، والتي تشمل حظر على توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا العام 2011، وكانت تركيا قد وقّعت بروتوكولاً أمنياً مع حكومة السراج يقضي بتدريب عناصر أمنية وعسكرية وتبادل الخبرات بين البلدين، في وقت تحتفظ فيه أنقرة بتواجد عسكري معلن غرب البلاد.

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