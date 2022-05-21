عمران: لن يحدث أي توافق بين لجنتي النواب والدولة في القاهرة

قالت عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران إن الهيئة لن تقبل بأي مخرجات تخرج من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة.

وأوضحت عمران في تصريحات صحفية ، أنّ اجتماعات القاهرة هي عبث بالمسار الدستوري، والهدف منها التمديد والإطالة لعمل مجلسا النواب والأعلى للدولة، كما استبعدت أن يحدث أي توافق بين لجنتي مجلسا النواب والدولة في القاهرة، وأنه لن تكون مخرجات يمكن البناء عليها.

اما عن السيناريوهات المطروحة مستقبلا، رأت عمران أن هناك حديث يدور في الأوساط السياسية عن قرب استصدار إعلان دستوري جديد تستقى نصوصه من مشروع الدستور، على أن يُحال مشروع الدستور الحالي لمجلس النواب المنتخب القادم لطرحه على الاستفتاء