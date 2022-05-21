القضاء البريطاني يقضي بسجن شخص ليبي يمتهن النصب والاحتيال

حكم القضاء البريطاني بالسجن 6 سنوات على شخص ليبي يمتهن النصب والاحتيال يُدعى ” عصام المقرحي “، والذي تمكن من جمع ما قيمته 400 ألف جنيه إسترليني في مدينة غريمبسي، من استثمارات لشركة قال إنها كانت تزود الإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف إلى سفارة ليبيا لدى المملكة المتحدة.

وقد أقر المقرحي -البالغ من العمر 51 عاماً- أنه مذنب في 9 تهم بالاحتيال، وتهمة واحدة تتعلق بغسيل الأموال، وتهمة واحدة بالتزوير في محكمة هال كراون.

مدعيآ أن شركته كانت ستوفر عوائد سريعة ومربحة لأي شخص يستثمر، غير أن العوائد الموعودة لم تتحقق، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التساؤل والتحري عنه، فحاول إخفاء خداعه بإرسال خطاب بنكي يزعم فيه أنه يثبت أنه كان جاداً في محاولة سداد الأموال، ليثبت البنك من ثم أن الخطاب مزور.

وتجدر الاشارة إلى أنه وبشكل إجمالي بين ديسمبر 2014 ويوليو 2017 ، قد تمكن المقرحي من جمع الــــ 400 ألف جنيه إسترليني من العديد من الضحايا الذين أخبرهم أن استثماراتهم ضرورية للمساعدة في إدارة العمل.