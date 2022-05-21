رئاسة أركان الحداد تتعاقد مع تركيا لتزويدها بطائرات هوركوش C | أخبار ليبيا 24

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أكد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة على صفحته بالفيسبوك أمس الجمعة أن رئيسها الفريق أول محمد الحداد وقّع بروتوكول العقد النهائي مع شركة TUSAŞ التركية للصناعات الفضائية، لتزويد سلاح الجو الليبي بعدد من طائرات التدريب الحديثة من طراز هوركوش C.

وأوضحت أنه وقّع على البروتوكول من الجانب الليبي الخميس، رئيس أركان القوات الجوية اللواء مهندس امحمد السيفاو قوجيل، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد ووفد رفيع المستوى من شركة “TUSAŞ” للصناعات الفضائية، بالإضافة إلى اللجنة الفنية المكّلفة بدراسة ومتابعة العرض، والتي تضم عدداً من ضباط السلاح الجوي الأكفاء، وفق بيان رئاسة الأركان.

بالإضافة إلى حضور مدير إدارة المشتريات العسكرية اللواء “مختار النقاصة”.

وخلال هذا الإجتماع تم تبادل الكلمات الترحيب بين الجانب الليبي والتركي، والتي أظهر. فيها الجميع مدى عمق الصداقة والتعاون بين الطرفين،

وبعد الإنتهاء. من الإجراءات الروتينية في توقيع العقود، تم تبادل الهدايا الرمزية بين الجانبين.

وفي سياق أخر أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” أنّ تركيا رفضت الموافقة على طلب للعملية لتفتيش سفينة “كوسوفاك” المتجهة لميناء مصراتة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

في حين قالت “إيريني” إنّ تركيا رفضت الموافقة على الصعود والتفتيش على متن سفينة الحاويات كوسوفاك.. القادمة من إسطنبول والمتجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا بناءً على طلب عملية الاتحاد الأوروبي الجوية والبحرية إيريني.

في حين وأعربت إيريني عن “أسفها لرفض تركيا أمس طلب موافقتها على تفتيش كوسوفاك.. وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة في ليبيا”.. مضيفة: “نكرر دعوة مجلس الأمن الدولي إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش”.