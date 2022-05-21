النايض ووليامز يبحثان الأزمة الليبية وسبل حلحلتها | أخبار ليبيا 24

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بحث المترشّح الرّئاسي عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا مرئيًا أمس الجمعة مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز الازمة الليبية وسبل حلحلتها.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرؤية إحياء ليبيا المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، وضمان حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم والسّير قدمًا بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

كما تناول اللقاء النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة تكتّل إحياء ليبيا لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.

وفي سياق متصل أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز اليوم الجمعة. أن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري حققت توافقًا حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.

وأضافت في بيان لها عقب انتهاء الجولة الثانية من المشاورات بين لجنتي النواب والدولة. أن الاجتماعات شهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية فيما بين الأعضاء.

وأشارت وليامز إلى أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة. إضافة إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور.

وأوضحت المستشارة أن اللجنة تمكنت من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات. والبابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد.

وشددت ولياز على ضرورة مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية. ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية.