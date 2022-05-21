ناصر بيان: خطط تنفيذية جديدة في المعرض المصري لإعادة إعمار ليبيا

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قال رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال ناصر بيان،في تصريحات صحافية بشأن المعرض المصري لإعادة إعمار ليبيا بين 23 و 27 مايو الجاري إن المعرض يمثل فرصة للاتفاق على خطط تنفيذية بشأن إعمار ليبيا، استنادا إلى الهدوء الأمني الذي تشهده المنطقة الشرقية بدعم الجيش الوطني

واوضح أن إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى للبلدين، في ظل جاهزية قطاع البناء. المصري وخبرته في السوق الليبية لسنوات

وأكد أن الجمعية كانت ستعاود دخول السوق الليبي بعد الانتخابات الليبية التي أجلت لأجل غير مسمى. غير أن الهدوء السياسي والأمني بالمنطقة الشرقية يفتح الباب أمام إعادة. الإعمار في الوقت الحالي

وأشار إلى أن إعادة الإعمار في ليبيا ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، وتستوعب. آلاف الأطنان من مواد البناء المصرية كالحديد والإسمنت والطوب وغيرها. وبالتالي تضمن دعم القطاعات المنتجة لها

وكانت قد تلقت مصر، وفق بيانات جهاز الإحصاء، 17.8 مليون دولار خلال العام المالي. 2019-2020 من تحويلات المصريين العاملين في ليبيا، مقارنة بـ27.9 ملايين. دولار في العام السابق له، بانخفاض 35%

وفي سياق ليس ببعيد شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة في دورته العادية (57) وذلك بحضور وزراء العمل العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، كان في استقبال العابد والوفد المرافق له فور وصولهم مدير عام المنظمة، ناصر القحطاني.