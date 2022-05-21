بعد 7 سنوات من التوقف.. الخطوط الليبية تعيد طائرة الإيرباص A320 للخدمة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن عودة طائرة الإيرباص A320 المتوقفة منذ (7) سنوات للعمل بعد استكمال صيانتها وأجراء اختبارات العمل .

وقالت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية أمس الجمعة إنه تم اختبار طائرة الإيرباص ( A320 ) تحت تسجيل ( LAH ) بعد استكمال الصيانة اللازمة بقيادة قائدي الطائرة كابتن ” موسي الباروني ” وكابتن ” فتحي الشطي”

وبحضور عضو مجلس الإدارة وممثلين الشركة التونسية للصيانة مع شركة ايرباص ، واستكمال شهادة التشغيل للطائرة ليتسنى لها العودة للعمل ضمن اسطول طائرات الخطوط الليبية .

وقد عبرت الشركة عن شكرها لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الموصلات ووزارة المالية على تقديم المساعدات التي من شأنها عودة الحياة إلى الناقل الوطني، وتقديم جميع الخدمات للمسافرين في كامل ربوع الوطن غربا وشرقا وجنوبا.