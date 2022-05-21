جهاز الردع: مكافأة مالية كبيرة لمواطنين بعد تسليمهم شحنة «كوكايين» عثروا عليها

قام جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم، بعدما أبلغوا عن شحنة مخدرات قذفها البحر بالمنطقة الغربية الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في بيان للجهاز أمس الجمعة ، ذكر فيه ، إن البحر في شواطئ المنطقة الغربية قذف الأسبوع الماضي، كمية تُقدّر بأكثر من 30 كيلو غرام يُشتبه أنه مادة لمخدر الكوكايين الخام،

مضيفًا أن مواطنين وجدوا هذه الكمية لكنهم بادروا بالاتصال بالجهاز والإبلاغ عن «هذا السُّم القاتل»، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأرسلت عينة لمركز البحوث والخبرة الجنائية للتأكد من هذه المادة.

كما أوضح بيان الجهاز أن الإدارة منحت المواطنين الذين أبلغوا عن الكمية المضبوطة، مكافأة ماليه تقّدر بـ100 ألف دينار لكل منهم، «تقديرًا وعرفانًا منا على أمانتهم وخوفهم على أبناء الوطن وتحفيزًا للخيرين أمثالهم في التعاون مع الأجهزة الأمنية، باعتبار أن المواطن هو رجل الأمن الأول».

كما لفت الجهاز إلى عملية تسليم أخرى لكمية مشابهة «تقريبًا» بمنطقة الخمُس وبنفس المواصفات، بعد وجودها مخبأة خلف محطة الطاقة الكهربائية الخمس، موجهًا الشكر لأعضاء الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الخمس على «وطنيتهم»، بعد تسليمهم لكمية مشابهة وُجدت مخبأة داخل حقيبة خلف أسوار المحطة، حيث جرى تسليم الكمية لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخُمس.