قيادي في المعارضة السورية يؤكد رفض استخدام عناصره للقتال في ليبيا

أكد القيادي في المعارضة السورية المسلحة نسيم أبو عرة أنه رفض استخدام عناصره للقتال في ليبيا رغم كل الإغراءات التي قدمت لقيادته، مشددًا على أن اللواء الثامن لم يُغادر الجنوب السوري، ويرفض رفضًا تامًا استخدام قواته كحطب نار ودروع حروب.

واعتبر نائب قائد اللواء الثامن، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المتاجرة بالسوريين في هذه الحروب بمثابة الجريمة بحق الثورة السورية ويضر بمصالح سورية والسوريين، مشيرًا إلى أن اللواء دفع ثمن غالي لموقفه الوطني حيث تم قطع الدعم منذ أكثر من عام ونصف، وفق قوله.

وأضاف أبو عرة أن اللواء الثامن ذو الخلفية الثورية في الجنوب السوري مؤمن بقضية السوريين وبثورته وحقه في الحصول على مطالبه بالحرية والعدالة والديمقراطية، ويرفض بشكل قطعي خدمة أي أجندة خارجية لأي دولة ويؤمن فقط بخدمة القضية السورية وثورتها وقضية الشعب السوري فقط.

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