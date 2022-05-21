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قيادي في المعارضة السورية يؤكد رفض استخدام عناصره للقتال في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد القيادي في المعارضة السورية المسلحة نسيم أبو عرة أنه رفض استخدام عناصره للقتال في ليبيا رغم كل الإغراءات التي قدمت لقيادته، مشددًا على أن اللواء الثامن لم يُغادر الجنوب السوري، ويرفض رفضًا تامًا استخدام قواته كحطب نار ودروع حروب.

واعتبر نائب قائد اللواء الثامن، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المتاجرة بالسوريين في هذه الحروب بمثابة الجريمة بحق الثورة السورية ويضر بمصالح سورية والسوريين، مشيرًا إلى أن اللواء دفع ثمن غالي لموقفه الوطني حيث تم قطع الدعم منذ أكثر من عام ونصف، وفق قوله.

وأضاف أبو عرة أن اللواء الثامن ذو الخلفية الثورية في الجنوب السوري مؤمن بقضية السوريين وبثورته وحقه في الحصول على مطالبه بالحرية والعدالة والديمقراطية، ويرفض بشكل قطعي خدمة أي أجندة خارجية لأي دولة ويؤمن فقط بخدمة القضية السورية وثورتها وقضية الشعب السوري فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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