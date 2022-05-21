طقس معتدل وسحب تتكاثر على مناطق الشمال الشرقي | أخبار ليبيا 24

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الأجواء على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت 21–05–2022 حيث يسود طقس معتدل على اغلب المناطق هذا اليوم مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقي .

في حين رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

في حين درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23-29)مْ وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

في حين الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر وطبرق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ, ولاتتجاوز(21)مْ علي على مرتفعات الجبل الأخضر.

في حين الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-37)مْ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

في حين الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29-32)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:03)

في حين تبقي الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على اغلب مناطق الشمال مابين ( 23 – 29 ) مْ، وعلى الجنوب مابين ( 28 – 34 ) مْ بينما تصل على غات إلى (37 ) مْ.

في حين من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بإمتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر يساهم برياح جنوبية تسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين على هذه المناطق .