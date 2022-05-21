الفقيه: مجلسا النواب والدولة سيُحددان موعد الانتخابات في القريب العاجل

قال رئيس وفد مجلس النواب في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، سليمان الفقيه، إن مجلسي النواب والدولة سيُحددان موعد إجراء الانتخابات في القريب العاجل.

وأضاف الفقيه، في تصريحات صحفية، أنه سيتم حسم التوافق التام بين وفدي “النواب والدولة” في اجتماعات المسار الدستوري، حول بعض المواد الخلافية، في شهر يونيو المقبل.

ولفت إلى أن الاختلاف حول عدد قليل من مواد مسودة الدستور، لكنها مهمة جدًا ولعل أبرزها وأهمها صلاحيات الحكومة، وسيتم بعد ذلك إحالة مشروع مسودة الدستور لمجلسي النواب والدولة لتحديد موعد الاستفتاء.

وأوضح أن لجنة المسار الدستوري تعمل على إنجاز القاعدة الدستورية للخروج من المراحل الانتقالية والوصول لاستقرار ليبيا والقبول بالنتائج.

وشدد على أن الهدف هو التوصل لقاعدة دستورية متوافق عليها، والانتخابات وسيلة لكن الهدف القبول بنتائجها، والوصول بليبيا إلى الاستقرار والوحدة.