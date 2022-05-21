نورلاند لـ«نصية»: سنواصل العمل مع جميع الأطراف لاستكمال انتقال ليبيا لدولة ديمقراطية

قال سفير أميركا ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن بلاده «ستواصل العمل مع جميع الأطراف في ليبيا بهدف استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة».

والتقى نورلاند أمس الجمعة في تونس عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، وبحثا الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر».

وأضاف السفير نورلاند «كان من دواعي سروري سماع أفكار نصيّة حول تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط».

نورلاند والكبير

وعقد نورلاند سلسلة لقاءات مع الأطراف السياسية والفاعلين الاقتصاديين في البلاد.

ويوم الجمعة، استعرض محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع نورلاند، التقدم المنجز في برنامج المصرف لتطوير الإفصاح في بيانات الإيراد والإنفاق العام، بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة.

وأفاد بيان نشره المصرف بأن الاجتماع عُقِد في تونس عبر الفيديو استعرض تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية، ونتائج اللقاء الذي عُقِد يوم أمس بمقر المصرف، بحضور مؤسسات الدولة المعنية كافة، والذي تناول توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية للوصول لأعلى معدلات الشفافية.