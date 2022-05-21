أجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

تبقى الأجواء معتدلة، اليوم السبت، على أغلب مناطق ليبيا؛ إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق شمال البلاد بين 23 و29 درجة مئوية، وعلى الجنوب بين 28 و34 درجة مئوية، بينما تصل في غات إلى 37 درجة مئوية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب البلاد بامتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر، يساهم برياح جنوبية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين على هذه المناطق.

وتتكاثر السحب من حين لآخر اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتكون حالة السماء في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

في حيت تكون السماء في مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر وطبرق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد على غات.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين.

بينما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية.