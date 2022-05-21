“الأرصاد”: الطقس معتدل على غالبية المناطق.. مع تكاثر للسحب

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مؤشرات الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من السبت، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدلاً على غالبية المناطق، السبت، مع تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وفيما يلي تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتكون الأحد متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(23-29)مْ وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين القادمين على غالبية المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر وطبرق مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-29)مْ, ولا تتجاوز(21)مْ علي على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحيانًا الأحد على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(32-37)مْ، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين القادمين.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(29-32)مْ .

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