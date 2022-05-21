بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 21 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 21 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل على اغلب المناطق هذا اليوم مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23-29)مْ وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر وطبرق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ, ولاتتجاوز(21)مْ علي على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-37)مْ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29-32)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:03).