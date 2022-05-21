غويلة: دار الإفتاء من أعظم المشاريع بعد ثورة فبراير وعلى أهل الخير التبرع لها

قال عبد الباسط غويلة، عضو لجنة بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن من أعظم المشاريع بعد ثورة فبرايرومن أكبر المكاسب بعد الثورة كذلك هو مشروع كلية العلوم الشرعية والإفتاء، الذي أُسس على منهج علمي رصين، و كذلك دار الإفتاء ،وينضم إليهما كذلك مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب، والذي يعتبر صرحا علميا عظيما ،وأصبح قبلة لأهل العلم، زمنهلا عذبا للباحثين وللطلبة في شتى أصناف العلوم الإنسانية والتطبيقية والشرعية، وفق قوله.

أضاف على حسابه بفيسبوك قائلًا: “هذه الصروح العلمية تعتبر مشروعا لليبيا، بعدما جفف الطاغية الهالك منابع العلم في بلادنا وهدم مراكز العلم وحارب العلماء بالقتل والسجن والتهجير ،فهذه المؤسسات تعتبر مشروعا للأمة الإسلامية كافة، وهذه فرصة عظيمة لأهل الخير للمشاركة في نشر العلم بالتبرع ببعض أموالهم لتكون لهم وقفا يستفاد منه طلبة العلم والناس جميعا وأبنائهم من بعدهم وأولاد المسلمين” على حد تعبيره.